Héctor Díez es cuarto en la Copa del Mundo de Garmish

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El patinador soriano, Héctor Díez Severino, no podrá revalidar el título de la Copa del Mundo de patinaje artístico en la modalidad libre tras finalizar en cuarta posición durante la prueba celebrada el pasado fin de semana en Garmish, una cita dominada por patinadores españoles en la que acabó en cuarta posición.

La medalla de oro fue para Guillermo Gómez, 271.17 puntos, que además logró récord de puntuación gracias a un impresionante Programa Libre. La plata fue para Unai Cereijo, 249.99 puntos, completando un debut soñado para ambos en la categoría Senior. El podio lo completó Arnau Pérez con la medalla de bronce, y 231.46 puntos, mientras que Héctor Díez finalizó en una brillante cuarta posición con 231.46 puntos.

Los cuatro patinadores españoles protagonizaron una competición de altísimo nivel entre ellos mismos, anticipando un Campeonato de España que promete ser de auténtico nivel mundial. En categoría Senior Femenina, Sira Bella consiguió una valiosa medalla de bronce, mientras que Elna Francés rozó el podio con una magnífica cuarta posición.