Navaleno acoge este sábado las finales de la Copa Diputación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La emoción del fútbol provincial se cita este fin de semana en Navaleno y San Leonardo de Yagüe con la disputa de las grandes finales de la Copa Diputación y del XXX Campeonato Interpueblos.

Los municipios pinariegos acogerán una intensa jornada deportiva que reunirá a algunos de los mejores equipos del panorama provincial tanto en fútbol 11 como en fútbol sala, en un ambiente marcado por la convivencia, la pasión por el deporte y el apoyo de las aficiones de los diferentes pueblos que han conseguido llegar a la final.

El sábado 23 de mayo, el Campo Municipal Vicente Peña de Navaleno será escenario de tres finales que prometen emoción desde el pitido inicial. La jornada arrancará a las 11.30 horas con la final de la Copa Diputación de Fútbol Femenina, que enfrentará a las jugadoras de los equipos del Norma- San Leonardo y Uxama de El Burgo de Osma.

Cartel de las finales de la Copa Diputación de fútbol.HDS

Ya por la tarde llegará el turno del XXX Campeonato Interpueblos de Fútbol 11, cuya final se disputará a las 16.15 horas entre San Pedro Manrique y El Burgo de Osma, dos conjuntos que han completado un gran campeonato y buscarán cerrar la temporada levantando el trofeo.

La última cita futbolística del día en Navaleno será la esperada final de la Copa Diputación de Fútbol Masculina. A partir de las 18.30 horas, el Castroviejo y el San José “B” pelearán por hacerse con el título provincial en un duelo que pondrá el broche a la jornada en el municipal pinariego.

Por su parte, el Polideportivo Municipal de San Leonardo de Yagüe albergará la final del XXX Campeonato Interpueblos de Fútbol Sala. El encuentro comenzará a las 18.00 horas y enfrentará a los equipos de Ágreda y El Burgo de Osma, en un partido que se espera vibrante por el nivel mostrado por ambos equipos durante toda la competición.

La entrega de trofeos, en la que estará presente el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, junto al diputado de deportes, Sergio Frías, se realizará al finalizar cada uno de los encuentros.