El BM Soria completa su portería con la incorporación de Unax Santamaría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria completa su portería de cara a su participación la próxima temporada en Primera División con la incorporación del arquero guipuzcoano, Unax Santamaría Gárate, quien procede del Pulpo Eskubaloia, equipo que milita en el Grupo C de Primera División.

Unax Santamaría (Zumaia, 03/12/2004) es un portero joven de buena envergadura gracias a sus 188 centímetros de altura y 93 kilos, que destaca por sus reflejos bajo palos y acciones explosivas en las acciones cortas. Debido a su juventud es un jugador con margen de crecimiento, situación que puede explotar en Soria.

Con esta incorporación, el grupo que dirige Oriol Castellarnau completa su portería de cara al próximo curso en Primera toda vez que la entidad amarilla ya anunció la renovación del internacional chileno, Pipe García. El de Unax Santamaría es el segundo fichaje del BM Soria tras el anuncio de Manu Lafuente, canterano que regresa al club. Además, la entidad ha llegado a un acuerdo para la continuidad del extremo gallego, Brais Martínez.