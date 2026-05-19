Inscripciones abiertas para la cuarta prueba del Campeonato Regional de Golf de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cuarta prueba del Campeonato Regional de Golf de Castilla y León 2026-Zona Este, que se disputará en sus instalaciones del Club de Golf Soria el domingo 31 de mayo y que organiza la Federación castellanoleonesa, abrirá inscripciones el próximo día 19. La prueba es valedera dentro del Sistema de Acceso a Campeonatos de España (SACE).

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Individual Stroke Play Scratch a 18 hoyos. La organización ha establecido dos categorías en damas y tres en caballeros. Así, en el apartado masculino las categorías serán la 1ª, hasta hándicap 11,4, la 2ª, a partir de hándicap 11,5 hasta 18,4, y la 3ª, desde 18,5. En damas, la 1ª categoría será hasta hándicap 18.4, y la 2ª, desde 18,5. En cuanto a los trofeos, en el apartado masculino los habrá para el campeón Scratch de cada categoría y para el 1º y 2º clasificado Hándicap Absoluta, mientras que en damas los habrá para campeona Scratch de cada categoría y para la 1ª clasificada Hándicap Absoluta.

Las inscripciones podrán formalizarse a partir del 19 de mayo y hasta el martes anterior al torneo