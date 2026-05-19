El Club de Golf La Cerrada celebra su 20 aniversario con Mario Rodríguez como vencedor

Participantes en el torneo con el que se conmemora el XX Aniversario del Club de Golf La Cerrada.CLUB DE GOLF LA CERRADA DE RIOSECO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se celebró en Club de Golf La Cerrada el XV Torneo de Golf Seguros Adolfo Rejas, una edición muy especial al coincidir con la conmemoración del XX Aniversario del club. El vencedor del torneo en la clasificación scratch fue Mario Rodríguez García.

La jornada deportiva estuvo marcada por un excelente ambiente y una destacada participación, reuniendo a 31 golfistas procedentes de distintos puntos de la provincia en un buen día para la práctica deportiva. El campo presentaba unas condiciones muy satisfactorias pese a las continuas lluvias registradas durante el último mes, circunstancia que fue muy valorada por los participantes, quienes pudieron disfrutar de un recorrido en perfecto estado para la práctica del golf.

Una vez finalizado el recorrido, los participantes realizaron la entrega de tarjetas e intercambiaron impresiones en la sede social del club, donde ya aguardaba el patrocinador del torneo para compartir con todos los asistentes este momento tan especial.

Los resultados de la competición fueron los siguientes:

· Ganador Scratch: Mario Rodríguez García

· 1er Clasificado Hándicap: Diego Errazquín Irigoyen

· 2º Clasificado Hándicap: José Carlos Fidalgo Gutiérrez

· 3er Clasificado Hándicap: Javier Blasco Garijo

· Drive mas largo: Diego Errazquín Irigoyen

· Approach más cercano: Alberto López Marco

Durante toda la jornada reinó el compañerismo y el buen ambiente entre jugadores y organización, consolidando una vez más esta cita como una de las más señaladas del calendario social y deportivo del club. Con motivo del 15º aniversario de Seguros Adolfo Rejas como patrocinador del torneo, tuvo lugar una comida y durante la tarde se celebró un animado campeonato de guiñote en el que participaron tanto jugadores como vecinos de Rioseco de Soria.

Desde el club se agradeció la participación de jugadores, patrocinadores y colaboradores, destacando especialmente el compromiso y apoyo de Seguros Adolfo Rejas tras quince años respaldando de manera ininterrumpida esta tradicional competición.