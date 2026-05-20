Fotos del Campeonato Regional libre cadete y IX Trofeo Federación Patinaje Castilla y León

La patinadora soriana Carlota Soria Gutiérrez logró un tercer puesto durante el Campeonato de Castilla y León de patinaje artísticocelebrado el pasado fin de semana en la localidad vallisoletana de Boecillo. En este mismo escenario tuvo lugar el IX Trofeo Federación en el que el club soriano tuvo un buen botín de preseas.
Los equipos de Primera y Segunda División del Club Patín Soria se desplazaron hasta tierras vallisoletanas para disputar las dos competiciones del calendario regional. En el primero de ellos, el Campeonato de Castilla y León para la categoría cadete, el mejor resultado lo obtenía Carlota Soria Gutiérrez con ese tercer puesto. El resto de representantes sorianos tenían los siguientes resultados:
4ª clasificada Valeria del Campo Manzanares
6ª clasificada Mara Llorente San Juan
8ª clasificada Vega Adrián Benito
El mismo recinto vallisoletano acogía igualmente el IX Trofeo Federación para las categorías cadete y benjamín, una donde el Club Patín Soria brilló con luz propia al conseguir subir al pódium en ocho ocasiones. Estos fueron los resultados de las jóvenes y talentosas patinadoras sorianas:
IX Trofeo Federación pequeños:
Benjamín:
1ª Vega García Herranz
3ª Jimena Gallego García
4ª Sia Soriano Losada
Alevín:
1ª Clara Álvaro Andrés
2ª Ariadna Arranz López
4ª Claudia Gil Maqueda
5ª Aitana Arranz López
6ª Adriana Arévalo Aylagas
7ª Sofía Martínez Hernandez
8ª Lucía Aller López
Infantil:
2ª Valeria Sanz Isla
5ª Sofía Garijo Jiménez
6ª Alejandra Jiménez Martinez
IX Trofeo Federación 2ª división:
Alevín:
3ª Valeria Sanz Carnicero
4ª Lucía Martín Rubio
Infantil:
3ªMonica Martínez Coque
Cadete:
3ª Inés Gazo Molinero
La próxima cita para las jóvenes del Club Patín Soria será el Campeonato de Castilla y León de pequeños y Segunda División que el 20 y 21 de junio se celebra en el pabellón de San Andrés.
CAMPEONATO REGIONAL LIBRE CADETE SENIOR Y IX TROFEO FEDERACIÓN - FEDERACIÓN PATINAJE CASTILLA Y LEÓN
