Heraldo-Diario de Soria

Patinaje artístico

Fotos del Campeonato Regional libre cadete y IX Trofeo Federación Patinaje Castilla y León

La cita tuvo lugar en la localidad vallisoletana de Boecillo, que acogió igualmente el Trofeo Federación para categorías benjamín e infantil en la que el club soriano logró ocho medallas

Campeonato regional libre cadete

La patinadora soriana Carlota Soria Gutiérrez logró un tercer puesto durante el Campeonato de Castilla y León de patinaje artístico celebrado el pasado fin de semana en la localidad vallisoletana de Boecillo. En este mismo escenario tuvo lugar el IX Trofeo Federación en el que el club soriano tuvo un buen botín de preseas.

Los equipos de Primera y Segunda División del Club Patín Soria se desplazaron hasta tierras vallisoletanas para disputar las dos competiciones del calendario regional. En el primero de ellos, el Campeonato de Castilla y León para la categoría cadete, el mejor resultado lo obtenía Carlota Soria Gutiérrez con ese tercer puesto. El resto de representantes sorianos tenían los siguientes resultados:

4ª clasificada Valeria del Campo Manzanares

6ª clasificada Mara Llorente San Juan

8ª clasificada Vega Adrián Benito

El mismo recinto vallisoletano acogía igualmente el IX Trofeo Federación para las categorías cadete y benjamín, una donde el Club Patín Soria brilló con luz propia al conseguir subir al pódium en ocho ocasiones. Estos fueron los resultados de las jóvenes y talentosas patinadoras sorianas:

IX Trofeo Federación pequeños:

Benjamín:

1ª Vega García Herranz

3ª Jimena Gallego García

4ª Sia Soriano Losada

Alevín:

1ª Clara Álvaro Andrés

2ª Ariadna Arranz López

4ª Claudia Gil Maqueda

5ª Aitana Arranz López

6ª Adriana Arévalo Aylagas

7ª Sofía Martínez Hernandez

8ª Lucía Aller López

Infantil:

2ª Valeria Sanz Isla

5ª Sofía Garijo Jiménez

6ª Alejandra Jiménez Martinez

IX Trofeo Federación 2ª división:

Alevín:

3ª Valeria Sanz Carnicero

4ª Lucía Martín Rubio

Infantil:

3ªMonica Martínez Coque

Cadete:

3ª Inés Gazo Molinero

La próxima cita para las jóvenes del Club Patín Soria será el Campeonato de Castilla y León de pequeños y Segunda División que el 20 y 21 de junio se celebra en el pabellón de San Andrés.

CAMPEONATO REGIONAL LIBRE CADETE SENIOR Y IX TROFEO FEDERACIÓN - FEDERACIÓN PATINAJE CASTILLA Y LEÓN

