El Club Patín Soria logra cuatro pódiums en el IX Trofeo Promesas Basic de Valladolid

Uno de los pódiums sorianos en la prueba.CLUB PATÍN SORIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pista Santa Ana de Arroyo de la Encomienda acogió el pasado fin de semana el IX Trofeo Promesas Basic de patinaje artístico, una cita que contó con 11 clubes de toda Castilla y León, entre ellos el Club Patín Soria. La entidad soriana logró que cuatro de sus participantes subieran a los tres primeros cajones del pódium.

En la cita celebrada en tierras vallisoletanas se combinaron las modalidades de libre e inline. En el evento, organizado por el club local y supervisado por la Federación de Patinaje de Castilla y León tomaron parte el CDP Renedo, CP Artiolid Zaratán, CPV Olena, DF Patín Cigales, CDO Covaresa, CDF P. Arroyo Sotoverde, CP Artístico Abulense, CPA Ciudad de Burgos, Club Arlanzón y CD Slide además del soriano. La competición se desarrolló durante toda la jornada.

Una participante en un ejercicio.FPCYL

En el caso de Club Patín Soria se obtuvieron los siguientes resultados:

Alevín Basic:

Olaya Menéndez, 1ª Clasificada y premio coreografía.

Daniela Nieto, 3ª Clasificada y premio de coreografía.

Infantil Basic:

Nora Peñalba, 1ª Clasificada y premio coreografía.

Elena Alonso, 2ª Clasificada y premio coreografía.

Lucía Talavera, 4 Clasificada.

Los resultados obtenidos por Nora Peñalba y Elena Alonso en categoría infantil les permitirá promociona a categoría intermedia.