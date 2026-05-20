Daniel Berná, penalizado por la lluvia en su estreno en el Alps Tour de Austria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La lluvia fue el invitado inesperado y sobre todo inoportuno para Daniel Berná en su debut en el Alps Tour 2026, que no consiguió superar el corte en el Gosser Open de Austria.

El jugador del Club de Golf Soria acabó el torneo, disputado del 14 al 16 de mayo, en el puesto 67 con 143 golpes, después de dos recorridos muy dispares de 74 (+2) y 69 (-3) impactos, un balance insuficiente para acceder a la tercera y definitiva vuelta.

Tal como explicaba el propio Daniel Berná, el torneo estuvo “marcado por un primer día bajo el agua, en el que no jugué mal, pero las condiciones no estaban fáciles”. En ese contexto, el soriano decía que “fallé en la primera salida y luego ya fui a remolque, y aunque recuperé, un par de swings malos en el 2 y el 9, más un bogey en el 5, me dejaron con +2”. De ese modo, el soriano afrontó el segundo día con ese lastre, consciente de que, para superar el corte, “tendría que hacer bastantes birdies”, y aunque tuvo opciones, al final no se dio. “La segunda vuelta fue correcta, pero no todo lo buena que tenía que haber sido para haber superado el corte”, admitía.

Daniel Berná se centrará ahora en la preparación del Open de Ciudad Real de Profesionales, prueba del Tumi Spain Golf Tour que se celebrará en el Golf Ciudad Real del 22 al 24 de mayo, y en la que también estará su compañero de club Raúl Pascual.