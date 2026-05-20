El San José quiere hacer del San Juan de Garray un 'polvorín' ante La Bañeza

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José se juega este domingo en el campo de San Juan de Garray, a partir de las 18.00 horas, pasar a la final de la fase de ascenso a Tercera División en el duelo de vuelta ante La Bañeza tras el empate a cero de la ida, un choque en el que el equipo de Carlos Carramiñana contará con el apoyo de la grada. Como premio, por pasar a la final, el conjunto colegial podría ascender a Tercera División o, en su defecto, disputar la Copa del Rey.

El equipo soriano quiere que el campo de San Juan de Garray presente el mejor aspecto posible para ayudar al equipo a pasar ronda. Por este motivo ha convocado en los prolegómenos del encuentro a todas sus categorías inferiores para hacerse la foto oficial de la temporada. Ello implica que más de 400 canteranos estarán en las gradas además de los padres que quieran acercarse a las instalaciones. "Tenemos 425 canteranos además de los padres y 50 monitores. Esperamos una buena afluencia de público", indica el presidente del C.D. San José, Tito Hernansanz.

Los socios del San José accederán con su abono al encuentro del domingo mientras que para el resto de seguidores el coste de la misma será de cinco euros. Tito Hernansanz señala que, más allá de la rivalidad deportiva, la relación con otros clubes de la capital es cordial por lo que espera que aficionados y representantes de esos otros clubes se pasen por Garray para apoyar a los de Carlos Carramiñana. "Para mí es el partido más importante de la temporada", indica el presidente del San José.

De pasar ronda, el premio es ascenso o Copa del Rey

La importancia de superar la eliminatoria ante La Bañeza queda patente en el premio al que podría acceder el C.D. San José. De llegar a la final, los colegiales tendrían dos opciones. Por un lado, lograr por segunda vez en su historia el ascenso a Tercera División. De no hacerlo, disputar la Copa del Rey de fútbol por primera vez en sus 48 años de historia. En este último caso sería una primera ronda copera ante un equipo de Regional de otro grupo y, de superar la misma, una segunda ante un Primera División que compitiera en Europa.

Antes de pensar en ello, el equipo soriano deberá superar a un La Bañeza que tendrá el apoyo de su afición en Garray. "La Bañeza ya demostró en su campo que es un equipo muy físico y bien estructurado. Tiene un delantero con mucha experiencia en Tercera, todo su ataque es peligroso pero nosotros también tenemos nuestras bazas", subraya Tito Hernansanz.

El filial busca su premio

El primer equipo del San José no es el único equipo del club que se juega algo este fin de semana. El filial colegial disputa el sábado en el Vicente Peña de Navaleno, a partir de las 18.30 horas, la final de la Copa Diputación en el choque que el mide al Castroviejo. Un duelo que desde la entidad colegial se espera que sea un aperitivo de celebración para el domingo.