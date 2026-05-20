El Almazán completa su campus de verano en unas horas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán celebrará su V Campus de fútbol del 29 de junio al 5 de julio, un campus con capacidad para 90 jóvenes y que confiaba en completar el cupo en unas pocas horas. La visita al Santiago Bernabéu es la excursión estrella de este año.

El campus adnamantino es un éxito de participación y el ejemplo se vivió este miércoles con motivo de la apertura del plazo se inscripción. En apenas 10 minutos, los responsables del mismo recibieron 50 solicitudes, una avalancha que provocó que el programa de gestión en la web del club adnamantino colapsara temporalmente. Y ante esa avalancha los gestores del campus tenían claro que las plazas disponibles se agotarían en horas.

Cartel del V Campus de Fútbol del Almazán que se celebra entre junio y julio.S.D. ALMAZÁN

El campus de fútbol del Almazán está destinado a jóvenes de 6 a 15 años que llegan de diferentes puntos de la geografía provincial y española (Aragón, Asturias o Madrid). Celebra entrenamientos relacionados con el balón mañana y tarde, una labor que se combina con otras actividades lúdicas de tiempo libre, entre ellas un espectáculo de magia.

Con todo, el momento más esperado por los más jóvenes es la excursión que incluye el campus, una marcha que en la edición de este año les lleva al Santiago Bernabéu para ver, entre otros, la sala de trofeos del club madrileño.