Pablo Ayuso: "Para la próxima temporada el objetivo es ser más ambiciosos"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El soriano Pablo Ayuso continuará la próxima temporada al frente de la S.D. Almazán tras un curso que acaba de finalizar y califica de "satisfactorio", en tanto que el grupo que ha manejado ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. De cara a la próxima temporada admite que tienen que ser más "ambiciosos", en relación a los cinco primeros puestos de la tabla.

El equipo adnamantino terminó el curso el pasado domingo con un empate ante el Santa Marta de Tormes, un punto que le permitió terminar en la séptima posición de la clasificación. Sin duda, lejos de los agobios del pasado curso en el que los adnamantinos sellaban la permanencia en Tercera en la última jornada: "La temporada ha sido satisfactoria, hemos dio de menos a más y hemos puesto unos cimientos importantes para mejorar en un futuro".

"La primera parte de la temporada fue un periodo de adaptación, de los jugadores a nosotros, a nuestro sistema y de nosotros a los jugadores. En la segunda vuelta el equipo hizo números de play off, hemos sido el cuarto mejor equipo", añade el preparador del equipo adnamantino quien señala que en la primera vuelta se pagó el "peaje" de, pese a mantener el bloque, tener que adaptar y conocer al grupo, un proceso de evolución que tiene un proceso y unos tiempos.

Pablo Ayuso continuará la próxima temporada en las filas adnamantinas, un curso en el que quiere que el equipo sea más ambicioso, subir si se puede peldaños en la tabla para finalizar entre los cinco primeros: "La idea para la próxima temporada es mejorar cosas, ser un poquito más competitivo e intentar luchar por estar entre los cinco primeros puestos. En un objetivo que tenemos que buscar sin obsesionarnos pero sí que me gustaría luchar por algo bonito". Para ello, el preparador soriano aboga por mantener el máximo de jugadores posibles del presente curso e incorporar "tres, cuatro o cinco jugadores que nos den ese salto de calidad".

Durante la temporada que acaba de terminar, Pablo Ayuso dio la oportunidad debutar en Tercera División a tres jugadores del filial, tres jugadores que militan en un equipo juvenil que ha dado el salto a categoría regional si bien uno de ellos es aún cadete. Al hablar de los momentos malos de la temporada, el técnico tiene la espinita clavada del choque del estreno en La Arboleda en el partido ante el Bembibre. "Recuerdo ese partido porque era un día de fiesta, el campo estaba lleno y no ganar me generó cierta frustración. Después, a lo largo de la temporada no ha habido momentos críticos como tal", admite el preparador de la S.D. Almazán de la temporada 26-27.