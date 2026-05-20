La II BTT de Golmayo reúne este domingo a 120 ciclistas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Golmayo acoge este domingo la segunda edición de su prueba de BTT, cita que organiza el Ayuntamiento de la localidad y que es la tercera prueba puntuable para el Circuito Soria Puro Oxígeno que organiza la Diputación de Soria.

La prueba balaguera congregará a 120 participantes repartidos por varias categorías (Sénior, Máster A y Máster B) además de una prueba específica de Ebikes. La salida y meta de la prueba estará ubicada en Centro Comercial estando programadas para las 9.45 horas (Ebikes) y 10.00 horas el resto.

"El trazado de la carrera es de 57 kilómetros con unos 600 metros de desnivel por lo que no es una prueba muy dura. Estamos contentos con la participación", señala Juan Carlos Aguilar, uno de los responsables de la carrera. A lo largo de esos 57 kilómetros la carrera pasará por Golmayo, Carbonera, Camparañón, Las Cuevas, Villabuena, Villaciervos y Golmayo Camaretas.