La Juventud acoge el próximo día 30 las semifinales del Campeonato de Parejas de Garfe

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El pabellón de La Juventud acogerá el próximo día 30, desde las 18.00 horas, las semifinales del Campeonato Manomanista de Parejas Lenc que organiza Garfe, una cita ineludible para todos los aficionados al deporte de la pared.

La cita, que arranca a las 18.00 horas, comenzará con el primer encuentro que enfrenta a la dupla Prado-Garmendia con la Etxebarria II-Bergera o Víctor-Oliden. Este cuarto de final se decide este fin de semana. El otro compromiso enfrenta a la pareja formada por Labaka-Merino II a Igoa-Cuairán. Los pelotaris buscarán un hueco para la final programada para el 13 de junio en Logroño

Los aficionados pueden ya retirar su localidad para esta velada si así lo desean. El coste de la entrada anticipada será de 10 euros y éstas se pueden comprar en El Fogón El Salvador o a través de la web de Garfe. El día del choque, el coste de la entrada en taquilla será de 15 euros. A los aficionados se les repartirán patatas de Añavieja.

"Quiero agradecer al público de Soria y pueblos colindantes el apoyo que nos han brindado siempre, es un gusto venir a Soria", ha expresado el gerente del Garfe, David Garrido, quien ha explicado algunas de las virtudes de los pelotaris que estarán en el muro de La Juventud. Durante la presentación del acto, el concejal de Deportes, Manu Salvador, ha destacado el "arraigo", que la pelota vasca tiene en la capital y muchos pueblos de la provincia.