Soria perfila los cuartos de final del Cuatro y Medio de pelota a mano

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Cercano al habitual circuito de frontones , aunque no una plaza fija sino esporádica, donde compiten los pelotaris profesionales de la Liga de Empresas en búsqueda de las txapelas oficiales en juego, el Cuatro y Medio, el Parejas y el Manomanista, Soria perfiló el cuadro de cuartos de final de la liguilla del campeonato en curso, el del Cuatro y Medio. Javier Zabala se deshizo (22-19) de Darío Gómez, en el enfrentamiento de octavos de final de la Serie A, mientras que Unai Amiano derrotó a Hodei Expósito (22-18), en el de la Serie B. Ambos encuentros se jugaron en el frontón de La Juventud de la capital soriana.

Soria es un destino recurrente en las primeras fechas de los campeonatos oficiales para los rectores de las dos empresas inmersas en la lucha por las txapelas de la pelota a mano profesional, Aspe y Baiko, que programan algunas veladas tanto en La Juventud como en algunos de los frontones señeros de la provincia. Los próximos carteles ya anunciados no incluyen más enfrentamientos en el territorio soriano, siempre receptivo a los partidos de pelota a mano por la gran afición y seguimiento de este deporte. Arraigo evidente y manifestado con las apariciones de los pelotaris profesionales en las programaciones festivas de muchas localidades sorianas.

Las fiestas de San Saturio y su programa deportivo abrieron la puerta a los aficionados de Soria, medio millar se dieron cita en las gradas de La Juventud, la posibilidad de degustar una parte de la mejor nivel de la pelota a mano.

La continuidad de esa opción no se repetirá en la liguilla de cuartos, en la máxima categoría, porque las empresas ya han programado los duelos en frontones habituales en su circuito: Villaba, Azkoitia, Bilbao, Lekunberri, Villabona, Amorebieta, San Sebastián, Tolosa, Tafalla o Elizondo. Plazas que a buen seguro llenarán o, al menos, encontrarán una respuesta acorde a sus intereses deportivos y la cercanía de kilómetros, y más con la disputa de un campeonato oficial. Soria queda al margen tras el arranque de la competición pese a que casi siempre responde.

El enfrentamiento de La Juventud más los de Alegia (Bakaikoa 22-15 a Artola), Zalla (Ezkurdia 22-17 a Elordi) y Eibar (Larrazabal 22-15 a Zubizarreta III) han completado y definido el cuadro de cuartos de final de la Serie A. En el Grupo A se juegan el pase a semifinales (los dos primeros clasificados pasan la ronda): Altuna III, Peña II, Bakaikoa y Zabala. En el Grupo B: Jaka, Peio Exteberria, Ezkurdia y Larrazabal. De aquí saldrá el nuevo propietario de la txapela en juego, la final se jugará el próximo 11 de noviembre, todavía por decidir su sede.

En la segunda categoría, la Serie B, Amiano, encuadrado en el Grupo B, se ganó en Soria el billete de participación frente a Egiguren V, Eskiroz y Senar. El Grupo B lo forman Agirre, Murua, Rekalde y Salaberria. Todo dispuesto de cara a conocer los nuevos campeones de la modalidad del Cuatro y Medio. Soria también ha marcado el trayecto a los aspirantes.