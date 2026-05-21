David José Pineda, premio Discapacidad y Deporte de la Junta de Castilla y León

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Los XIV Premios Pódium del Deporte de Castilla y León han reconocido los méritos cosechados por diferentes deportistas y entidades deportivas de la Comunidad durante el año 2025. Entre los galardonados se encuentra el velocista soriano David José Pineda dentro del apartado de discapacidad. El atleta que ha entrenado en el Caep Soria, Rubén Leonardo, obtiene el premio promesa.

El jurado de la decimocuarta convocatoria de los Premios Pódium del Deporte ha reconocido con el Premio al mejor deportista absoluto de Castilla y León al jugador de baloncesto Sergio de Larrea Asenjo, considerando, entre otros méritos, “su participación con la Selección Española Absoluta de Baloncesto en el Eurobasket 2025 celebrado en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, después de una fantástica temporada con su club, el Valencia Basket, con el que conquistó la Supercopa de España, siendo nombrado el jugador más valioso, el subcampeonato de liga y siendo semifinalista de la Eurocup”.

El Premio al mejor deportista promesa de Castilla y León ha recaído en el atleta Rubén Leonardo Gutiérrez, cuya principal prueba es los 3.000 metros obstáculos, destacando “su cuarto puesto en los Campeonatos de Europa sub 23 de Atletismo celebrados en Noruega, su triunfo en el Campeonato de España sub 23 disputado en Villafranca de los Barros y su tercer puesto en el Campeonato de España absoluto en la misma distancia celebrado en Tarragona, entre otros méritos”.

El Premio a la mejor entidad de Castilla y León ha sido para el Club Deportivo el Salvador de Valladolid, cuyos méritos para el jurado son, “en su competición femenina, cuenta sus participaciones por títulos, Liga División de Honor, Copa de la Reina, Copa Ibérica y Supercopa femenina. En la competición masculina, campeones de la Liga División de Honor y subcampeones en la Copa del Rey”.

Juan Herrero Valentín ha recibido el Premio al mejor entrenador de Castilla y León, “por su papel como entrenador de distintos atletas de la Comunidad, entre los que destacan Eva y Diego Santidrián, Elisa Lorenzo y Nicolás Campos, atletas especializados en los 400 metros, destacando la victoria en el Campeonato del Mundo de relevos 4x400m.l. obtenido en Guangzhou, China y el Campeonato de España 4x400m.l. obtenido en Tarragona”.

El Premio deporte y discapacidad de Castilla y León ha sido para el atleta David José Pineda Mejía, con el que el jurado ha valorado sus resultados en los Campeonatos Mundiales de Atletismo Adaptado y en el Campeonato de España FEDDI. Entre otros muchos éxitos destaca “un primer puesto en New Delhi, India, en la prueba 400m.l. T20, tres primeros puestos en Brisbane, Australia, en las pruebas de 400m.l. T20, 200m.l. T20 y 4x400m.l. T20” y un primer puesto en los 400m.l. T20 en el Campeonato de España de Chiclana de la Frontera.

El karateca Óscar Arribas Jiménez ha obtenido el Premio deporte en edad escolar de Castilla y León, valorando la obtención de “primeros puestos en los Campeonatos de España en categoría cadete kumité -57kg, terceros puestos en el Europeo y el Campeonato Mediterráneo, siendo una gran promesa de este deporte en Castilla y León”.

Asimismo, el jurado ha concedido tres menciones especiales. Por un lado, a Izíar Martínez Almendros, escaladora que ha sido seleccionada como finalista del Premio Princesa de Girona 2025 en la categoría de Valores de Jóvenes Deportistas. “El jurado reconoció su trayectoria, el compromiso con el medio ambiente, el esfuerzo y la sostenibilidad”.

La segunda mención ha sido para la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, “por su promoción del deporte culminado con la organización en el año 2025 de la Gala Nacional del Deporte y el Congreso Nacional de prensa deportiva”.

Y, finalmente, la tercera ha recaído en el Club Deportivo Tjalve, histórico club deportivo especializado en carreras de orientación y que “se distingue por tres ejes diferenciales: Una trayectoria pionera y sostenida en el desarrollo de la orientación en Castilla y León, con un impacto estructural en el deporte base y el territorio y una excelencia organizativa acreditada internacionalmente y culminada con el Campeonato del Mundo de Rogaining en 2025 celebrado en Quintanar de la Sierra”.