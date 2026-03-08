David Pineda, campeón y récord del mundo Virtus en los 200 metros de pista cubierta

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

David José Pineda no tiene límites en la prueba de los 200 metros al proclamarse campeón del mundo Virtus, con récord mundial incluido, en pista cubierta en la cita que durante estos días se está celebrando en Ourense. El soriano paró el crono en unos espectaculares 21.73 para pulverizar el anterior registro de 21.83 que era la mejor marca del planeta.

Pineda realizó una gran carrera desde el principio hasta el final para cruzar la línea de meta con un importante margen con respecto a sus perseguidores. El velocista se colgaba otra medalla que incrementa su brillante palmarés en el deporte paralímpico. El sábado se hacía con la medalla de plata en la prueba de los 60 metros lisos y en los 4x200 también se alzaba con la plata con la selección española.

Pineda junto a su entrenador Enrique Márquez.HDS

El francés Antoine Kouakou iba a ser subcampeón del mundo de 200 metros con un tiempo de 22.31. Precisamente el galo tenía hasta este domingo el récord del mundo de la distancia con esos 21.83. Pineda le arrebataba la mejor marca y ahora es el soriano el que reina en la en el doble hectómetro.

El español Deliber Rodríguez iba a completar el podio logrando la medalla de bronce con un crono de 22.48. Otro español, Martín Fernández, sería cuarto con un registro de 23.65. Todos ellos muy lejos de las prestaciones ofrecidas por el nuevo campeón del mundo.

Oro con España en 4x400 y otro récord del mundo

La matinal del domingo fue muy fructífera para David Pineda ya que tras la victoria en los 200 metros también se proclamaba campeón del mundo con la selección española en la prueba de los relevos 4x400. Una victoria que también llegaba con récord del mundo con un tiempo de 3:23.62 para mejorar el anterior registro de 3:26.30 que había establecido Rusia.

Pineda fue el último relevista en la clara victoria española sobre Portugal, que con un crono de 3:37.38 sería plata. El bronce era para Francia con un tiempo de 3:43.53