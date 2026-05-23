Fotos: 3x3 Street Basket Tour, el mejor baloncesto en pleno centro de Soria

La plaza Mariano Granados se convirtió este sábado un pabellón de baloncesto con el torneo deportivo urbano 3x3 Street Basket Tour de Soria, una de las pruebas más esperadas del circuito autonómico de Castilla y León.
300 jugadores repartidos en 80 equipos participaron en una jornada marcada por el ritmo frenético de los partidos, gran ambiente en la plaza y espectáculo asegurado en una modalidad que sigue ganando adeptos. El torneo, que este año celebra el décimo aniversario del circuito, reunió a conjuntos llegados desde distintos puntos de la comunidad y también de otras provincias cercanas.
Desde las 10 de la mañana, las pistas instaladas en pleno centro de la ciudad acogieron encuentros de todas las categorías, desde alevines hasta sénior, en
un formato dinámico y vibrante que mantuvo la emoción durante toda la jornada. Los equipos disputan esta fase inicial de grupos antes de afrontar las eliminatorias decisivas, en partidos rápidos e intensos que hicieron disfrutar tanto a participantes como a aficionados. Cada encuentro se desarrolla al mejor de 21 puntos ó 10 minutos. Los ganadores, así como aquellos equipos que por haber participado en varias sedes se clasifiquen, pasarán a jugar la final que se celebrará en León el próximo 28 de junio. La competición volvió a demostrar la buena vida que vive en Soria el baloncesto.
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria
Baloncesto callejero en pleno centro de Soria MARIO TEJEDOR
3x3 Street Basket Tour en Soria