El Torneo 3x3 Basket Street Tour toma Mariano Granados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La plaza Mariano Granados se convierte este sábado en una gran pista de baloncesto con motivo de la décima edición de la fase soriana del Torneo 3x3 Street Basket Tour que organiza la Federación de Castilla y León, una cita que reunirá a unos 300 jugadores repartidos en 80 equipos de varias categorías.

La competición, que arrancará a las 10.00 horas y se prolongará hasta al as 20.00 horas, se desarrollará en una primera fase de grupos de cuatro equipos por lo que cada equipos inscrito disputará al menos tres partidos. De esa fase de grupos los mejores irán a los cruces. Cada encuentro se desarrollará al mejor de 21 puntos ó 10 minutos. Los ganadores, así como aquellos equipos que por haber participado en varias sedes se clasifiquen, pasarán a jugar la final que se celebrará en León el próximo 28 de junio