El Sporting Uxama, campeón de la Copa Diputación femenina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Uxama es el nuevo campeón de la Copa Diputación femenina al vencer en la final por 2-4 al Norma de San Leonardo. El equipo de El Burgo de Osma alzaba el título copero tras imponerse en el encuentro definitivo que tuvo lugar en el Vicente Peña de Navaleno.

El Sporting Uxama llegaba a la final después de eliminar en las semifinales al Numancia, mientas que el Norma de San Leonardo daba buena cuenta en las semis del Almazán. Uxama y Norma se habían enfrentado esta temporada en competición liguera en cinco ocasiones y el saldo era positivo para el conjunto burgense al imponerse en cuatro compromisos y empatar otro.

Tras la disputa de esta final en sesión matinal el fútbol en el Vicente Peña se reanudará por la tarde, a partir de las 16.15 horas, con la celebración el XXX Campeonato Interpueblos que mide al San Pedro Manrique con el El Burgo de Osma.

El plato fuerte de la jornada llegará tras la disputa de esa final Interpueblos con la celebración de la finalísima de la Copa Diputación, un duelo que enfrenta al Castroviejo con el C.D. San José B a partir de las 18.30 horas, un encuentro en el que se decide al sucesor del C.D. Calasanz B, vencedor en la edición del año pasado.