Navaleno celebra la fiesta del fútbol provincial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La comarca de Pinares acogerá este sábado la fiesta del fútbol provincial con motivo de la celebración de las finales de la Copa Diputación e Interpueblos, esta última en la modalidad de fútbol y fútbol sala, finales en la que se espera una buena afluencia de aficionados de los equipos implicados.

Las finales de fútbol se disputan en el Municipal Vicente Peña de Navaleno, un terreno de juego que acogerá la primera gran cita de la jornada a las 11.30 horas con la disputa de la final femenina de Copa Diputación entre Norma San Leonardo y Sporting Uxama, que eliminaron en la fase previa a S.D. Almazán y C.D. Numancia respectivamente. Ambos equipos se han enfrentado esta temporada en competición liguera en cinco ocasiones y el saldo es positivo para el conjunto burgense al imponerse en cuatro compromisos y empatar otro.

Tras la disputa de esta final en sesión matinal el fútbol en el Vicente Peña se reanudará por la tarde, a partir de las 16.15 horas, con la celebración el XXX Campeonato Interpueblos que mide al San Pedro Manrique con el El Burgo de Osma.

El plato fuerte de la jornada llegará tras la disputa de esa final Interpueblos con la celebración de la finalísima de la Copa Diputación, un duelo que enfrenta al Castroviejo con el C.D. San José B a partir de las 18.30 horas, un encuentro en el que se decide al sucesor del C.D. Calasanz B, vencedor en la edición del año pasado.

En Liga Provincial el filial colegial, que eliminó en las semis copera al San Esteban, finalizó en tercera posición. Por su parte, el conjunto durolense, que llega a la final tras superar en semis al Abejar, acabó en décimo tercero. Los precedentes de esta temporada entre ambos equipos en Liga Provincial favorecen al filial del San José si bien cada partido es un mundo. En el partido liguero disputado en Duruelo el encuentro finalizó con resultado de 0-3 en la segunda jornada liguera y ya en la capital, en la vuelta celebrada en febrero, el San José B vencía por 5-1. El filial quiere ser la punta de lanza del buen fin de semana de los colegiales toda vez que el primer equipo se juega el domingo las semis de la fase de ascenso a Tercera ante La Bañeza.

La fiesta del fútbol provincial se completa en San Leonardo con la final del Campeonato Interpueblos de fútbol sala a partir de las 18.00 horas entre los equipos de Ágreda y El Burgo.