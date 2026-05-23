El San José busca la final por el ascenso a Tercera Federación ante La Bañeza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José se juega desde las 18.00 horas de este domingo ascender a Tercera Federación o disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Si los sorianos son capaces de eliminar a La Bañeza en las semifinales del play off tendrían uno de estos dos objetivos en el bolsillo. Y es que si perdiesen la final por el ascenso la recompensa sería jugar el torneo del KO.

La semifinal la tiene el San José de cara tras el empate a cero en La Bañeza y es ahora en el campo de San Juan de Garray donde los de Carlos Carramiñana tienen que rematar la faena ganando a los leoneses. El empate a la conclusión de los 90 minutos reglamentarios llevaría a la prórroga y de continuar la igualdad el billete para la final se decidiría desde la tanda de penaltis.

Al San José o La Bañeza es muy probable que le espere en la gran final por subir el Turégano, que en la ida goleaba 4-1 al Betis de Valladolid. El conjunto pucelano necesita tres goles de ventaja para forzar la prórroga en un encuentro que también arrancará este domingo a las 18.00 horas.

La importancia de superar la eliminatoria ante La Bañeza queda patente en el premio que tendría el San José. De llegar a la final, los colegiales tendrían dos opciones. Por un lado, lograr por segunda vez en su historia el ascenso a Tercera División. De no hacerlo, disputar la Copa del Rey de fútbol por primera vez en sus 48 años de historia. En este último caso sería una primera ronda copera ante un equipo de Regional de otro grupo y, de superar la misma, una segunda ante un Primera División que compitiera en Europa.

Ambientazo

El equipo soriano quiere que el campo de San Juan de Garray presente el mejor aspecto posible para ayudar al equipo a pasar ronda. Por este motivo ha convocado en los prolegómenos del encuentro a todas sus categorías inferiores para hacerse la foto oficial de la temporada. Ello implica que más de 400 canteranos estarán en las gradas además de los padres que quieran acercarse a las instalaciones. Los socios del San José accederán con su abono al encuentro del domingo mientras que para el resto de seguidores el coste de la misma será de cinco euros.