Fútbol
San Pedro Manrique se lleva el Interpueblos de fútbol al vencer en la final a El Burgo de Osma
Los sampedranos se impusieron a los burgenses por 2-1. Ágreda es el campeón en fútbol sala
El Campeonato Interpueblos de fútbol 2025-2026 ya tiene campeón en el equipo de San Pedro Manrique, que en la final se impuso por 2-1 al conjunto del El Burgo de Osma en las instalaciones del Vicente Peña de Navaleno.
El torneo organizado por la Diputación de Soria fue en esta ocasión para tierras altas con el triunfo de los sampedranos en un encuentro muy igualado, tal y como reflejó el marcador final. Un campeonato que se decidió por detalles y que tuvo en la escuadra burgense a un digno finalista.
Ágreda, campeón en fútbol sala
Ágreda es el nuevo campeón del Campeonato Interpueblos de fútbol sala al vencer por 3-1 en la final a El Burgo de Osma. El partido decisivo se disputó en el polideportivo municipal de El Burgo de Osma.