Soria se vuelca con el 3x3 Basket Tour

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria se volcó con la décima edición del 3x3 Basquet Tour, una competición que organiza la Federación de Castilla y León de Baloncesto y que decidió los diez equipos finalistas de la provincia que se han clasificado para la fase definitiva que tendrá lugar el 28 de junio en León.

Casi once horas de competición - de 10.00 a 20.30 horas-, 155 partidos, unos 300 jugadores y 73 equipos participaron en una jornada marcada por el calor en el escenario de la plaza Mariano Granados. Cinco pistas de juego y una treintena de árbitros y oficiales de mesa para el desarrollo de un torneo que dio un gran colorido al centro de la ciudad. Un sábado en el que el deporte de la canasta tuvo un gran protagonismo en esta improvisada cancha de baloncesto.

GSL Animals fue el vencedor en la categoría absoluta masculina mientras que en la femenina la victoria fue para Radio Patio. En junior ganaba masculino Aguas de Vanuatu al imponerse en la final a Los Topomontys. En féminas U15F Verde era el campeón. Tito’s Lovers en chicos y Las Corbalanas en chicas eran los mejores equipos cadetes. En infantiles el triunfo era para Anteto-Rreznitos y Las Diabluras. Los mejores alevines serían Los Triple Threat en chicos y Seattle Superchonis.

La cita, que forma parte de un circuito regional cuyas finales tienen lugar en León el 28 de junio. Para poder disputar los encuentros, Mariano Granados se convertía en una gran cancha de basket con cinco pistas de las que dos eran de suelo sintético y tres el propio firme de la plaza. Cada encuentro se desarrolló al mejor de 21 puntos ó 10 minutos.

Los ganadores de cada categoría, así como aquellos equipos que por haber participado en varias sedes se clasifiquen, pasarán a jugar la final que está prevista celebrarse en León el próximo 28 de junio. En su décimo aniversario, el 3x3 Basket Street Tour recorre más capitales de la Comunidad que en ningún otro año anterior. La cita contó con el apoyo de Ayuntamiento y Caja Rural de Soria.