El Real Betis ya tiene peña en Soria

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El barrio más andaluz de Soria genera, como no podía ser de otra forma, la Peña Bética Soriana, que celebró su puesta de largo en el Bar Maná con la presencia de aficionados verdiblancos. Seguidores del Real Betis se dieron cita en el bar, y así seguirá siendo cuando juegue el Betis. El último encuentro liguero del conjunto sevillano frente al Levante se vivió de forma especial en un Maná rodeado de bufandas verdiblancas, encuentro que por cierto y para alegría de la parroquia, se llevó el conjunto local con goles de Abdé y Fornals.

La nueva peña nació impulsada por Eduardo Sanz Velasco, presidente de la nueva entidad y promotor del proyecto desde comienzos del pasado mes de marzo. Bético desde niño, Sanz decidió dar el paso después de comprobar el creciente número de aficionados del club andaluz en las calles de Soria, donde cada vez era más habitual ver camisetas verdiblancas. La Peña Bética Soriana quedó reconocida además como la peña oficial número 615 del club heliopolitano. Junto a él, Rubén Sanz Mayor asumió el cargo de vicepresidente y Gustavo Gonzalo Romera el de tesorero.

La entidad arrancó su andadura con cerca de medio centenar de socios y mantuvo abiertas las inscripciones para todos aquellos aficionados interesados en sumarse al proyecto. Los nuevos peñistas recibieron como obsequio una bufanda del Betis, mientras que la directiva ya comenzó a planificar futuras actividades relacionadas con el club sevillano. Entre sus principales objetivos destacó la intención de organizar desplazamientos internacionales para acompañar al equipo verdiblanco en sus compromisos europeos de la próxima temporada.