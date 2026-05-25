Bruno Sanz Salinas, vencedor del XII Torneo Infantil de la Escuela Municipal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Bruno Sanz Salinas, que solo cedió unas tablas, fue el vencedor del XII Torneo infantil “Escuela Municipal de Ajedrez”. Con 5 puntos quedó Adriana Martínez García y con 4,5 puntos, Alonso García Bartolomé, que completó el podio de la competición.

El torneo infantil de ajedrez decano de la capital se disputó en el mismo lugar en que se imparten las clases de la Escuela, esto es, en el Polideportivo de La Juventud. Allí se congregaron 32 jóvenes ajedrecistas de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años para disputar un torneo por sistema suizo de seis rondas y con un ritmo de 15 minutos más 3 segundos por movimiento.

Las categorías contempladas en el Torneo fueron las que abarca la propia Escuela Municipal de Ajedrez: de sub-8 a sub-14. En la categoría de los más pequeños, el mejor volvió a ser Ezkai Álvaro Llorente, que logró unos meritorios 3 puntos, mientras que el mejor sub-10 fue Valentina Sanz Verde, con unos no menos meritorios 4 puntos. Las restantes categorías fueron encabezadas por los mencionados Adriana Martínez (sub-12) y Bruno Sanz (sub-14).

Los premios del Torneo consistieron en trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y en medallas para todos los participantes. La entrega fue realizada por los monitores de la Escuela, que quedaron muy complacidos con el nivel demostrado por los participantes. El Excmo. Ayuntamiento de Soria patrocinó los premios de un Torneo organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia.