Celia Díaz, del Club Atletismo Soria, campeona Regional Sub16 en 600 metros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Salamanca acogió el pasado fin de semana el Campeonato de Castilla y León de Atletismo, una cita en el que la soriana Celia Díaz Muñoz, del Club Atletismo Soria, fue una de las protagonistas de la competición al proclamarse campeona en la distancia de los 600 metros.

La atleta del Atletismo Soria mejoró en más de un segundo el récord regional sub-16 de los 600 metros. La anterior marca era de Celia Antón (Aranda), con 1:33.93, mientras que la soriana estableció un nuevo registro en 1:32.47. Se trata del mejor registro de la temporada en la distancia y la cuarta mejor marca nacional en la historia de la categoría.

La soriana ya acabó en segunda posición en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas celebrado en Ourense este mismo mes de mayo en la distancia de los 1.000 metros representando a Castilla y León.