El C.D. San José pone un autobús para apoyar al equipo en Turégano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José pondrá a disposición de sus aficionados un autobús de cara al encuentro de ida de la final de la fase de ascenso a Tercera División que tiene lugar el sábado a las 18.00 horas en la localidad segoviana de Turégano. El objetivo no es otro que arropar a los pupilos de Carlos Carramiñana.

Cartel del autobús puesto por el San José a disposición de su afición.HDS

El coste del viaje, el mismo está supeditado a que haya un mínimo de plazas, será de 15 euros e incluye el desplazamiento y la entrada para el partido. La fecha y hora límite para inscribirse son las 22.00 horas de este jueves. Las inscripciones para el viaje pueden realizarse en el teléfono habilitado por la entidad colegial (672352808). El autobús saldría el día del partido a las 14.30 horas desde Taberna Mercedes.

El C.D. San José se mide en la final de la fase de ascenso al Turégano, equipo que jugó igualmente en el Grupo A de la Regional Aficionados terminando en tercera posición, por detrás de los colegiales. Por esta razón, la vuelta se disputará en el campo de San Juan de Garray. En sus enfrentamientos de esta temporada, ambos equipos ganaron por 3-0 como locales. Pase lo que pase en la eliminatoria, el San José ya tiene premio por estar en la final en forma de ascenso a Tercera o, de no lograrlo, disputando la próxima Copa del Rey.