Abierto el plazo de inscripción para el Clasificatorio de triatlón para el Nacional de Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación Española de Triatlón ha abierto el plazo de inscripción para el Clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón Élite en la modalidad Sprint que el próximo 6 de julio se celebra en Almazán, cita que coincide con el XXIX Triatlón de Almazán, el más longevo de cuantos se celebran en Castilla y León.

Esta prueba es una de las que decidirá, junto a la que se celebra en Fuente Álamo, qué triatletas participarán en el Campeonato de España que tiene lugar en Mérida el 22 y 23 de agosto.

La prueba adnamantina, abierta a 200 competidores (100 en categorías masculina y 100 en femenina), consistirá en una primera prueba de 750 metros de natación. La segunda transición será de 20 kilómetros en bici y la tercera y última de 5 kilómetros de carrera. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de la web de la Federación Española de Triatlón.

La de ese día no será la primera vez que Almazán acoge un clasificatorio para un Campeonato de España. Ya lo hizo en 2021 pero en distancia olímpica e, igualmente, en 2019 en esta misma distancia sprint.

Un día antes de la celebración del clasificatorio, la villa adnamantina acogerá una prueba de acuatlón. Antes de la celebración de esta prueba en Almazán tendrá lugar en Vinuesa el 6 de junio el Campeonato de España de Duatlón y Triatlón Gravel.