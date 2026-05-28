La Campaña de Verano registra 3.734 solicitudes para optar a las 227 actividades disponibles

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La campaña deportiva de verano ha celebrado esta mañana su sorteo para comenzar la asignación de plazas. Este programa vuelve a reflejar una elevada participación y una amplia implantación entre la ciudadanía. La media de edad de las personas participantes se sitúa en los 31,6 años. En total, se han completado ya 83 clases y actividades, mientras que otras 144 mantienen todavía plazas disponibles. La media de solicitudes por persona ha sido de dos plazas. En total, se contabilizan un total de 3.734 solicitudes para optar a las 5.684 plazas ofertadas. Las actividades comenzarán el 2 de julio y se desarrollarán hasta el 31 de agosto en distintos formatos semanales, quincenales y mensuales.

El concejal de Deportes, Manuel Salvador, ya destacó durante la presentación de la campaña el éxito de un modelo “muy completo, con actividades para todas las edades, precios asequibles y una gran apuesta por el deporte al aire libre y los campus deportivos”. La programación incluye actividades deportivas tradicionales como natación, tenis, pádel, golf, tiro con arco, billar o patinaje, además de campus infantiles y juveniles y propuestas vinculadas al río Duero y al entorno natural de la ciudad, como piragüismo, paddle surf, marcha nórdica, rutas de montaña o quedadas nocturnas. Tras el sorteo, el siguiente paso será la formalización del pago de las plazas adjudicadas, que podrá realizarse del 2 al 8 de junio. Posteriormente, las listas de espera se abrirán el 17 de junio.