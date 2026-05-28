Campaña Deportiva Municipal de Verano
La Campaña de Verano registra 3.734 solicitudes para optar a las 227 actividades disponibles
La campaña se desarrollará del 2 de julio al 31 de agosto. El sorteo ha determinado que el número de corte para la adjudicación de plazas sea el 131. A partir de ese número comenzará el proceso de asignación de actividades entre las personas inscritas
La campaña deportiva de verano ha celebrado esta mañana su sorteo para comenzar la asignación de plazas. Este programa vuelve a reflejar una elevada participación y una amplia implantación entre la ciudadanía. La media de edad de las personas participantes se sitúa en los 31,6 años. En total, se han completado ya 83 clases y actividades, mientras que otras 144 mantienen todavía plazas disponibles. La media de solicitudes por persona ha sido de dos plazas. En total, se contabilizan un total de 3.734 solicitudes para optar a las 5.684 plazas ofertadas. Las actividades comenzarán el 2 de julio y se desarrollarán hasta el 31 de agosto en distintos formatos semanales, quincenales y mensuales.
Deportes
La Campaña Deportiva de Verano ofrece más de 5.500 plazas
Jon Ander Uriarte
El concejal de Deportes, Manuel Salvador, ya destacó durante la presentación de la campaña el éxito de un modelo “muy completo, con actividades para todas las edades, precios asequibles y una gran apuesta por el deporte al aire libre y los campus deportivos”. La programación incluye actividades deportivas tradicionales como natación, tenis, pádel, golf, tiro con arco, billar o patinaje, además de campus infantiles y juveniles y propuestas vinculadas al río Duero y al entorno natural de la ciudad, como piragüismo, paddle surf, marcha nórdica, rutas de montaña o quedadas nocturnas. Tras el sorteo, el siguiente paso será la formalización del pago de las plazas adjudicadas, que podrá realizarse del 2 al 8 de junio. Posteriormente, las listas de espera se abrirán el 17 de junio.