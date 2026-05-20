La Campaña Deportiva de Verano ofrece más de 5.500 plazas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha presentado este mediodía la Campaña Deportiva Municipal de Verano, una cita que se celebrará entre el 2 de julio y el 31 de agosto y que oferta más de 5.500 plazas dentro de un amplio abanico de opciones deportivas para todas las edades en los que se contemplan cursos, campus o torneos.

El concejal del Deportes en el Ayuntamiento de Soria, Manu Salvador, ha sido el encargado de presentar una Campaña que no presenta novedades porque "se ha introducido muchas en los últimos años y funcionan muy bien", y en la que se mantienen los precios de años anteriores, unos precios "asequibles".

Los interesados pueden correr desde ya para formalizar las inscripciones para esta campaña toda vez que el plazo de inscripción se abrió el pasado martes y se cierra el lunes día 25 a las 14.00 horas, de forma presencial con cita previa, o hasta las 23:59 horas de forma telemática, algo para lo que indispensable poseer la Tarjeta Ciudadana. "La inscripción se puede realizar por internet y se tarda cinco minutos", ha explicado Manu Salvador quien ha añadido que así no se colapsa el Departamento de Deportes con la solicitudes presenciales.

La exposición de listas de admitidos al sorteo tendrá lugar el día 27 de mayo en la web deportes.soria.es, y un día después se celebrará el sorteo. La exposición de listas tendrá lugar del 2 al 8 de junio periodo en el que se podrá confirmar la plaza mediante el abono de la misma. La inscripción en listas de espera serán a partir del día 17.

Se recuerda a los interesados que para la celebración de cualquier actividad es necesario que haya un número mínimo de inscritos en las pruebas deportivas ofertadas. Los folletos con las actividades previstas, edades y horarios de celebración se encuentran ya disponibles en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Soria.