Buen nivel competitivo del Ingenieros en el Seven de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los equipos sénior masculino y femenino del Ingenieros de Soria Club de Rugby participaron el pasado fin de semana en el Campeonato Open de Seven de Castilla y León, disputado en Arroyo de la Encomienda, en una intensa jornada de competición que reunió a algunos de los mejores conjuntos de esta modalidad.

La cita permitió a ambos equipos seguir acumulando experiencia en una disciplina tan exigente como el rugby seven, caracterizada por su ritmo de juego, la velocidad en la toma de decisiones y la necesidad de mantener una elevada intensidad durante todos los encuentros.

En categoría masculina, el Ingenieros completó un torneo marcado por la competitividad y las buenas sensaciones sobre el terreno de juego. El conjunto soriano fue capaz de desarrollar un rugby dinámico y ambicioso durante la fase de grupos, compitiendo de tú a tú frente a rivales de gran nivel y mostrando momentos de muy buen juego tanto en ataque como en defensa.

Pese a que los resultados no permitieron acceder a las eliminatorias por las posiciones de privilegio, el equipo mantuvo su nivel competitivo durante toda la jornada. En los encuentros posteriores, correspondientes a la lucha por las posiciones finales, los sorianos volvieron a ofrecer una buena imagen, peleando cada acción hasta el último minuto y manteniéndose con opciones en partidos que terminaron resolviéndose por pequeños detalles.

Más allá de la clasificación final, el torneo dejó aspectos muy positivos para el grupo, especialmente en cuanto a actitud, compromiso y capacidad para competir frente a equipos con una amplia tradición en esta modalidad.

Por su parte, el equipo sénior femenino afrontó una exigente jornada en formato de liga, enfrentándose a varios de los conjuntos más destacados del rugby seven regional. Las jugadoras del Ingenieros volvieron a mostrar una evolución constante en su juego, compitiendo con intensidad y manteniendo una buena actitud durante todo el campeonato.

El equipo fue capaz de ofrecer fases de juego muy interesantes y de mantener un elevado nivel de esfuerzo a lo largo de una jornada especialmente exigente desde el punto de vista físico, demostrando una vez más el compromiso de un grupo que continúa creciendo temporada tras temporada.

El título femenino terminó en manos del VRAC, mientras que en categoría masculina fue El Salvador quien logró imponerse en una competición de gran nivel y enorme igualdad.

Para el Ingenieros, la participación en este Campeonato Open de Seven supone una nueva experiencia que refuerza el trabajo realizado durante toda la temporada. Tanto el equipo masculino como el femenino continúan dando pasos adelante en una modalidad cada vez más presente dentro de la actividad del club.

La jornada volvió a dejar patente la buena salud del rugby soriano, sustentado en el crecimiento de sus equipos sénior y en el trabajo constante que se realiza desde la base. Una progresión que permite al club afrontar con optimismo los próximos retos deportivos y seguir consolidando un proyecto que continúa avanzando año tras año.