El Club de Golf Soria acoge el Torneo FOES y la cuarta prueba del Campeonato de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria vivirá un intenso fin de semana de actividad con motivo de una doble cita competitiva, la que forman la cuarta prueba del Campeonato Regional de Golf de Castilla y León y el Torneo FOES 2026.

Abrirá el fuego el Torneo FOES 2026, programado para el sábado 30 y que contará con 49 participantes en las tres categorías que habrá en liza (una única en damas y dos en caballeros). El campeonato se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con salida al tiro a las 9.00 horas.

El domingo 31 será el turno para la cuarta prueba del Campeonato Regional de Golf de Castilla y León 2026-Zona Este, cita organizada por la Federación castellanoleonesa y que es valedera dentro del Sistema de Acceso a Campeonatos de España (SACE). El torneo cuenta con 26 inscritos y se disputará bajo la modalidad de juego Individual Stroke Play Scratch a 18 hoyos. La organización ha establecido dos categorías en damas y tres en caballeros.

Por otro lado, Enzo Jiménez, integrante de nuestro grupo de competición, disputará hoy mismo el Puntuable de Acceso al Campeonato de España Infantil y Alevín en Villamayor, Salamanca. A su vez, entre el sábado y el domingo el joven soriano participará en el mismo campo el II Puntuable Zonal de Castilla y León y Extremadura.