El Club Bádminton Soria afronta los dos últimos másters de la temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24 afronta las dos últimas competiciones de la primera parte de la temporada compitiendo en dos Másters Naciones de categorías sub17 y senior.

Jimena Ayllón y Daniel Marín viajarán hasta Gijón donde se celebra un Master para categorías sub13 y sub17, participando ambos en esta última.

Jimena es la segunda cabeza de serie en el cuadro de individual disputando además la modalidad de dobles femenino con la aragonesa Olalla Herrero.

Por su parte Daniel, además de la modalidad individual, está inscrito en la de dobles mixto junto a Daniela Vinagrero del Club Bádminton Laguna.

Y hasta Mallorca se desplazarán Manuel Acero y Santiago Martínez para competir en el Master Nacional senior de Palma.

A ambos les espera una intensa competición dado que son de la partida en individual, doble masculino haciendo pareja y doble mixto. Manuel competirá junto a la jugadora francesa del Club Bádminton Aspe Perrine Emilie Langlois mientras que Santiago lo hará con su habitual pareja, Beatriz Martin, de Club Bádminton Leganés. Los dos tienen serias opciones de volver con metales de la isla mallorquina.