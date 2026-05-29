Voleibol
El Río Duero Voley Sporting infantil masculino, entre los ocho mejores de España
El equipo soriano superaba los octavos de final al superar a San Roque Batán
El Río Duero Voley Sporting infantil masculino ya está entre los ocho mejores equipos del Campeonato de España tras completar una brillante trayectoria en la fase de grupos y superar también los octavos de final.
El conjunto soriano firmó un pleno de victorias en la primera fase, imponiéndose a Mataró, Adesa 80 y Boiro para acceder como primero de grupo a las eliminatorias. En octavos de final, los sorianos volvieron a mostrar un gran nivel competitivo para derrotar a San Roque Batán en un encuentro muy exigente.
El partido estuvo marcado por la igualdad y la intensidad, aunque el Río Duero Voley Sporting consiguió marcar diferencias especialmente gracias a su trabajo en bloqueo, una de las claves para terminar llevándose el encuentro y asegurar el pase a los cuartos de final del campeonato.