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Voleibol

El Río Duero Voley Sporting infantil masculino, entre los ocho mejores de España

El equipo soriano superaba los octavos de final al superar a San Roque Batán

Plantilla de los infantiles del Río Duero Sporting.

Plantilla de los infantiles del Río Duero Sporting.HDS

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El Río Duero Voley Sporting infantil masculino ya está entre los ocho mejores equipos del Campeonato de España tras completar una brillante trayectoria en la fase de grupos y superar también los octavos de final.

El conjunto soriano firmó un pleno de victorias en la primera fase, imponiéndose a Mataró, Adesa 80 y Boiro para acceder como primero de grupo a las eliminatorias. En octavos de final, los sorianos volvieron a mostrar un gran nivel competitivo para derrotar a San Roque Batán en un encuentro muy exigente.

El partido estuvo marcado por la igualdad y la intensidad, aunque el Río Duero Voley Sporting consiguió marcar diferencias especialmente gracias a su trabajo en bloqueo, una de las claves para terminar llevándose el encuentro y asegurar el pase a los cuartos de final del campeonato.

Celebración de una de las victoria del equipo soriano.

Celebración de una de las victoria del equipo soriano.HDS

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