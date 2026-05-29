El Río Duero se despide de Lindberg: "Ha sido un orgullo contar con tu entrega y calidad humana en Los Pajaritos"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Río Duero Soria se despedía en su cuenta de twitter de Viktor Lindberg, receptor sueco que defendió los colores celestes durante la pasada temporada y que no seguirá el próximo curso. "Lindberg ha sido pieza fundamental este 2025/2026. Ha sido un orgullo contar con tu entrega y calidad humana en Los Pajaritos", reflejaba el club en un comunicado.

En esta nota de prensa se le deseaba lo mejor para el jugador de cara al futuro. "Nuestra prioridad ahora es desearte una pronta y completa recuperación. ¡Volverás más fuerte!".

Hay que recordar que Lindberg sufría una grave lesión de ligamento cruzado en su rodilla en el último partido de la temporada ante Melilla en las semifinales del play off de la Superliga.