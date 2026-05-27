El C.V. Grupo Herce anuncia que Juan Pablo Moreno no continúa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce sigue anunciando jugadores que no seguirán la próxima temporada en la disciplina celeste. Juan Pablo Moreno es el último de esa lista sumándose a las ya anunciadas de Joan Domenech, Omar Hoyos y Rodrígo Jiménez.

Juan Pablo Moreno pone así punto final a su segunda etapa en el equipo soriano, una estancia en la que "se ha ganado el corazón de la marea celeste", ha señalado el club. Desde el C.V. Grupo Herce se agradece el compromiso del jugador durante su estancia en Soria y los buenos momentos ofrecidos sobre la pista.

Esta no será la única baja en la rotación inicial soriana de este curso que tenga lugar para la próxima temporada. En su momento, la entidad celeste confirmó la dificultad de renovar a Víktor Lindberg. El jugador sueco tuvo la mala fortuna de lesionarse en el último parcial del tercer partido de semifinales por el título ante C.V. Melilla.