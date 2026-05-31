La Histórica de Abejar a su paso por Calatañazor en estas fotografías

El calor no ha dado tregua esta mañana. La Histórica de Abejar a su paso por la villa medieval de Calatañazor ha tenido que hacer frente a un ascenso térmico notable que ha endurecido el recorrido desde las primeras horas del día.

Para combatir el esfuerzo y las altas temperaturas, los ciclistas han realizado una parada estratégica imprescindible: un almuerzo a base de torreznos de Soria, el combustible perfecto y crujiente para recuperar la energía antes de reemprender la marcha.

Esfuerzo al sol y sabor tradicional a su paso por el corazón medieval de Soria.MonteseguroFoto La Histórica de Abejar en Calatañazor

Esfuerzo al sol y sabor tradicional a su paso por el corazón medieval de Soria.MonteseguroFoto La Histórica de Abejar en Calatañazor

Esfuerzo al sol y sabor tradicional a su paso por el corazón medieval de Soria.MonteseguroFoto La Histórica de Abejar en Calatañazor

Esfuerzo al sol y sabor tradicional a su paso por el corazón medieval de Soria.MonteseguroFoto La Histórica de Abejar en Calatañazor

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