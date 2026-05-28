La Aemet baja a Soria de los 30 grados para la próxima semana

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El calor dará una tregua a Soria tras el fin de semana con una bajada de temperaturas que no dejará valores 'raros' para comenzar junio pero sí aliviará en parte el cálido final de mayo. Este mismo miércoles, sin ir más lejos, en El Burgo de Osma registró 32,8 grados, Arcos de Jalón 31,9, Liceras 31,5 o la capital 30,7 grados según las observaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Si se cumplen sus propias predicciones, el martes y miércoles no se debería llegar a los 30 grados.

No obstante los días más inmediatos seguirán siendo calurosos para lo que es el mes de mayo en Soria. Por ejemplo este viernes se esperan temperaturas muy similares a las del miércoles y jueves, con buena parte de la provincia por encima de los 30 grados llegando hasta 33 en la zona sur y oeste. La Aemet no prevé chubascos, aunque tampoco lo hacía para este miércoles y Ucero se llevó una tormenta puntual con cinco litros por metro cuadrado. En este caso podría ser por la zona de Pinares.

Pocos cambios para el fin de semana en cuanto a las temperaturas. Cielo con nubes y claros, calorcito y brisa más que viento. Eso sí, en la celebración del Desencajonamiento de San Juan 2026 no se descarta por parte de la Aemet algún chubasco leve por la tarde que puede ser en forma de tormenta sobre todo en el noroeste. Calor, sí, pero mucho más llevadero que el de la vecina Zaragoza, con un aviso amarillo por hasta 38 grados en la ribera del Ebro; o en el sur de Ávila, también con advertencia porque podría llegar a los 36.

Similares serán un domingo y un lunes con temperaturas prácticamente idénticas, sobre los 30-32 grados de máxima en la mayor parte de la provincia y sol con alguna nube intercalada. No obstante las probabilidades de lluvia caen sensiblemente.

Será el martes cuando una bajada de temperaturas alivie un poco a los que prefieren un poco menos de temperatura. Con cielos más nubosos y mínimas en muchos casos por encima de los 10 grados, la máximas darán una tregua para bajar de 30 tras casi una semana por encima. Por ejemplo Soria capital espera 26 grados, Almazán 27 al igual que Medinaceli o 24 para Vinuesa.

Así, todo indica que junio va a llegar con menos calor que un mayo que se despedirá con tónica estival. Lluvia, eso sí, poca y muy puntual según las previsiones del tiempo de la Aemet.