El Ágreda acaricia el ascenso al vencer al Monreal con un gol de Aitor (1-0)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un gol de Aitor Domínguez en la recta final de la primera parte coloca a la SD Ágreda muy cerca del ascenso a la Primera Regional de Aragón. Un triunfo por 1-0 ante el Monreal que supone un paso de gigante para los agredeños en su objetivo de regresar a la categoría que perdía la temporada pasada.

Todo se decidirá dentro de una semana en la localidad aragonesa de Monreal del Campo y al Ágreda le serviría el empate para subir. Marcar un gol en el feudo del Monreal sería muy importante para que los verdes culminasen su objetivo de volver a Primera Regional.

El partido de ida de la final por el ascenso fue un toma y daca entre dos equipos con las fuerzas muy igualadas. La balanza se rompía en el minuto 40 con el gol de Aitor Domínguez que puede ser un tesoro para el Ágreda. Ya en la segunda parte continuó el tú a tú, aunque ni unos no otros quisieron arriesgar en defensa.