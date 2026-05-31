La Histórica de Abejar rinde un homenaje un año más al ciclismo clásico, en sus 15 ediciones con 15 ex históricos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Histórica de Abejar ha rendido un año más homenaje al ciclismo clásico y lo ha hecho con el pelotón tan animado de siempre y con 15 ex ciclistas ediciones, coincidiendo con su edición número 15.

Con muchísimo calor, un pelotón de históricos, con cerca de 180 participantes, ha tomado la salida del frontón de Abejar a las 9.30 horas para emprender rumbo a los 60 kilómetros de bicis de más de 30 años, maillots de lana, pistas y tramos de tierra.

Miguel Mari Lasa, ‘Lapa’, con más de 70 victorias a sus espaldas como seis victorias en etapas de la Vuelta a España, tres en el Giro de Italia o dos en el Tour de Francia, ha sido el encargado de cortar la cinta que daba inicio a la marcha retrociclista.

Un homenaje al ciclismo con bicicletas clásicas y avituallamiento de productos sorianos, haciendo bueno el lema con el que nació, 'Menos barritas e isotónicos y más Torrezno de Soria y porrón de vino'.

Al pelotón de clásicos, muchos de ellos sin perderse ninguna edición, se han sumado los ex ciclistas profesionales que vivieron en sus propias carnes como era el ciclismo de hace unas décadas.

Este año se cumplen quince ediciones y han sido quince los ex profesionales: Andoni Balboa, Iñaki Gastón, Andrei Zinhenko, Miguel María Lasa, Alfonso Gutiérrez,J. Ángel Rivero, Fernando Pacheco, Carmelo Miranda, Miguel Soro, J. Antonio Pomar, Fermín Gómez, Modesto Urrutibeazcoa, Manuel González y, como invitados de honor, Pirelli y Julio Espeso. Todos ellos han recibido un galardón obra del artista Kurt.

La prueba llegando a la localidad de Calatañazor.Montesegurofoto

Todos ellos ya más 'históricos' ya que han participado en ediciones anteriores junto a un pelotón de amantes del ciclismo cada vez más conocido, como el Club Zeus, el más numeroso, o los siempre fieles ‘Clásicos de Aranda’. Los corredores más jóvenes han sido Jaime Arranz y Andrea Luengo y los más veteranos Miguel María Lasa y María Isabel Huertas.

La Histórica tiene carácter solidario y como cada año se ha donado un euro a una ONG soriana, en esta ocasión a Autismo Soria.

En cuanto al cartel, pintado a mano por el exciclista profesional y amigo de La Histórica, el pintor Miguel Soro, ha rendido homenaje a Javi Molina, fallecido hace unos meses y gran asiduo a la marcha de Abejar y a todas las citas clásicas.

Sábado de preshistórica

Las actividades complementarias comenzaron el viernes por la tarde noche con una barbacoa guateque junto a la Asociación El Navazo de Abejar.

El sábado por la mañana desde las 11.00 horas se celebró una contrarreloj de unos siete kilómetros entre los refugios de Mojabragas y El Amogable, en el corazón de Pinar Grande, con mono o buzo de contrarreloj.

Por la tarde, mercadillo ciclista, exposición de material y bicicletas de ex profesionales, exposición de cuadros sobre el ex ciclista Miguel Soro, presentación del libro 'vencer en tierra de Espías', a cargo de su autor, Juanjo Moral, hamburguesada, concierto a cargo del grupo 'Rumbarola' y danza del fuego.

Sobre La Histórica

Ataviados con maillots y complementos de equipos clásicos, los participantes recorrerán 60 kilómetros, principalmente por pistas de tierra y cumpliendo dos requisitos principales; que las bicicletas sean anteriores a 1992 y que las palancas de cambio se encuentren en el cuadro de la bicicleta.

El objetivo es transitar por pistas sin asfaltar y por caminos de tierra para revivir las competiciones de los equipos de antaño. La recompensa a este esfuerzo llega con el avituallamiento con productos típicos sorianos como porrón de vino, torreznos o pastas.

El recorrido de la Histórica comienza en Abejar, pasando por pueblos de gran belleza, como Muriel Viejo con su bosque de álamos, Muriel de la Fuente con la Fuentona, Abioncillo, singular por su paraje, Calatañazor pueblo de encanto medieval, Cabrejas del Pinar y como meta Abejar, la puerta de pinares.

La plaza de Almanzor de Calatañazor será el primer punto del avituallamiento, antes de afrontar el último tramo del recorrido y el más complicado, donde hay que atravesar el, conocido entre los corredores como ‘Col du Pepinill’, una pendiente entre Muriel de la Fuente y Cabrejas del Pinar con un desnivel de hasta el 20%.

Avituallamiento en Calatañazor.Montesegurofoto

Antes de llegar a la meta ubicada en Abejar, un vermut espera en la fuente de Cabrejas, para afrontar los últimos kilómetros por uno de los caminos que más quebraderos de cabeza da a los ciclistas, o más bien hace sufrir a las ruedas de sus bicicletas.

Esta marcha nació en 2012 de la mano de Alberto Faricle y el Club Ciclista Los Muros de Abejar, con el propósito de “rendir homenaje al ciclismo y a los ciclistas de aquella época, que realizaban tantos esfuerzos por pistas sin asfaltar y que tan buenos momentos nos han dado”. Año tras año ha ido haciéndose un hueco en el calendario de las marchas clásicas y en 2015 ya tuvo que limitar la participación.