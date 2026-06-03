El soriano con siete pulmones y una estrella en el paseo de la fama de la Juve junto a Zidane, Del Piero o Baggio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El fútbol soriano no está exento de jugadores ilustres que, llegado el momento, tuvieron una dilatada carrera en el fútbol profesional o hicieron sus pinitos en los grandes del fútbol español. César Palacios Pérez juega y entrena con un objetivo que antes cumplieron, con mayor o menor protagonismo como sorianos, Alberto Vitoria, Fernando Molinos, Mario Martínez o Rodrigo Ríos Lozano.

En esa nómina puede incluirse igualmente a uno de los grandes futbolistas de la década de los 60 como fue Luis del Sol, jugador que pasó por grandes como Real Madrid, Real Betis, Juventus de Turín o Roma. Luis del Sol nació en la provincia de Soria, en concreto en Arcos de Jalón un 6 de abril de 1935. Fue un nacimiento circunstancial ya que su padre como maquinista ferroviario. De hecho, a los dos meses de su nacimiento, la familia se trasladaba y afincaba en Sevilla. En la localidad arcobrigense no olvidan a su ilustre futbolista y le dieron su nombre al campo de fútbol.

Luis del Sol recaló en el Real Betis a la edad de 18 años y, tras un breve paso por el C.D. Utrera, dio el salto al primer equipo verdiblanco en en 1954, coincidiendo con el ascenso a Segunda División. En el equipo de la capital andaluza permaneció siete temporadas contribuyendo al ascenso a Primera en 1958.

Su calidad llamó la atención de la Secretaría Técnica del Real Madrid, el gran Real Madrid de la década de los 60, equipo que lo fichaba en 1960, pagando 6,5 millones de pesetas de traspaso. Del Sol permaneció en el conjunto madrileño durante dos temporadas en la que compartió vestuario con grandes como Santamaría, Di Stefano, Puskas o Gento entre otros. En el Real Madrid permaneció durante dos temporadas y contribuyó a ganar la Copa de Europa y la Copa Intercontinental los títulos más importantes de su carrera.

Del Sol durante su etapa como jugador bianconero.HDS

Su juego no pasó desapercibido y en la temporada 62-63 la Juventus de Turín llamó a su puerta. De esta manera, Del Sol hizo la maleta para convertirse en el primer español en jugar en las filas juventinas. Debutó en la Serie A en septiembre de 1962, y en el equipo turinés se mantuvo durante ocho temporadas en los que consiguió un título de Liga y uno de Copa. En 1970 firmaba por la AS Roma y dos temporadas más tarde decidía regresar a casa para acabar su carrera en el Real Betis. Del Sol colgaba las botas en 1973, a los 38 años, en un equipo verdiblanco en el que ejerció como entrenador y secretario técnico.

El extremo nacido en Soria fue 16 veces internacional con la selección española. Fue uno de los integrantes de los llamados 'Héroes de 1964', campeones de la Eurocopa celebrada en España. Igualmente también participó en los mundiales de Chile en 1962 e Inglaterra en 1966. Con la Juventus jugó 294 partidos en los que marcó 29 goles.

Como ocurre en su localidad natal, el Consejo de Administración del Real Betis Balompié acordó que la Ciudad Deportiva del club se llamara Luis del Sol. En 2011 fue incluido en el paseo de la fama del Juventus Stadium, siendo escogido por sus seguidores como uno de los 50 jugadores más relevantes de la historia de su club. Está incluido junto a nombres como Dino Zoff, Roberto Baggio, Zinedine Zidane o Alessandro del Piero.

El próximo 20 de junio se cumplirán cinco años de fallecimiento. Luis del Sol fue enterrado en Coria de Río tras un multitudinario funeral.