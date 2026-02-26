El ex numantino Palacios debuta en la Liga de Campeones con el Real Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

César Palacios no olvidará el 25 de febrero de 2026 al ser el día en el que debutó en la Liga de Campeones con la camiseta del Real Madrid. El canterano del C.D. Numancia saltaba al terreno de juego en el minuto 84 supliendo al turco Guler y puso su granito de arena en la victoria por 2-1 ante el Benfica que daba la clasificación para los octavos de final de la máxima competición continental. En el tiempo que estuvo sobre el césped del Santiago Bernabéu -más de un cuarto de hora porque se añadieron nueve minutos- veía la tarjeta amarilla.

El soriano ya había debutado con el primer equipo madridista en la Copa del Rey, concretamente en la eliminatoria de triste recuerdo blanco ante el Albacete. Ahora su estreno ha sido en Europa y sólo le queda jugar con el Madrid en la Liga en Primera División. Hace un par de años jugaba su primer encuentro con la camiseta merengue, aunque fue en un partido amistoso en el que se lesionaba de gravedad en su rodilla.

Palacios, hijo del mítico jugador de Osasuna y del Numancia César Palacios Chocarro, se formó en la cantera del Numancia desde su categorías inferiores y fue en 2020 cuando ficho por el Real Madrid para jugar en su juvenil C. El soriano ha ido escalando peldaños en el fútbol base del Madrid hasta debutar con el primer equipo.

Palacios es uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid Castilla en su objetivo por subir a Segunda División en Segunda federación. Renovaba en 2022 su contrato con el Real Madrid hasta 2027 con una cláusula de 50 millones de euros en el caso de que algún otro club se intereses por sus servicios durante estos años. Se trata del primer contrato profesional del centrocampista. César Palacios está representado por la empresa Stellar Group, que en España tiene al soriano de San Leonardo Luis Alonso como director.