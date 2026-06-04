El Club Kickboxing Soria denuncia el retraso en los pagos por parte del Ayuntamiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El evento se consolidó como un auténtico éxito de organización y asistencia. La cita cumplió con creces las expectativas gracias, en gran medida, a la arrolladora respuesta de los atletas locales. Más de 40 deportistas del Club Kickboxing Soria acudieron a la convocatoria, demostrando el excelente nivel de la cantera soriana y el gran momento que atraviesa esta disciplina en la provincia.

A pesar del ambiente festivo y deportivo, la directiva del club aprovechó el encuentro para trasladar a los padres una importante comunicación sobre el futuro de la entidad. Desde la organización se anunció que, de cara al próximo año, se modificará la normalización del club y su funcionamiento con respecto a la Escuela Deportiva Municipal.

Participantes durante la muestra ofrecida por el club soriano.HDS

Esta medida se adopta como consecuencia directa de los retrasos en los pagos por parte del Ayuntamiento, que a fecha de hoy todavía adeuda las cantidades correspondientes a las temporadas 2024-2025 y 2025-2026. Los responsables del club explicaron que estos graves trastornos económicos acumulados obligan a la entidad a cambiar el modelo de gestión para garantizar la viabilidad de la organización.

Un futuro brillante y examen de cinturones

No obstante, estos desafíos administrativos no frenan la proyección deportiva del club, que sigue cosechando grandes alegrías tanto en el ámbito formativo y educativo como en el competitivo. La directiva quiso ensalzar el impecable trabajo de todos sus deportistas de cara al esperado examen de paso de cinturón de final de año.

El cuerpo técnico se mostró enormemente orgulloso de la evolución de los alumnos, augurando un éxito rotundo en las nuevos retos gracias a la disciplina y el talento demostrados día a día en el tatami. El Club Kickboxing Soria reafirma así que, por encima de cualquier obstáculo, su prioridad absoluta sigue siendo el crecimiento deportivo y humano de los jóvenes deportistas sorianos