Seis equipos del Sporting Santo Domingo serán premiados en la Gala del Voleibol Regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Voleibol de Castilla y León organiza este sábado, a las 17.30 horas, en el Centro Cívico Canal de Castilla, de Valladolid, la edición inaugural de la Gala del Voleibol de Castilla y León. En el curso de este acto serán premiados los seis equipos del Sporting Santo Domingo -el Cañada Real de la Segunda División Femenina y otros cinco de las secciones inferiores- que han finalizado entre los tres primeros en las competiciones de carácter regional que se han celebrado entre noviembre de 2025 y el pasado mes de abril. Esta Gala del Voleibol de Castilla y León nace, según la propia Federación de Voleibol de Castilla y León, para “poner en valor este deporte” y se celebrará después de la reunión en la que los clubes conocerán el proyecto deportivo para la próxima campaña.

El primer equipo femenino de la entidad que preside César Gonzalo, el Cañada Real Sporting Santo Domingo, ha alcanzado la tercera plaza en la Segunda División Femenina en una temporada en la que ha tenido opciones reales de luchar por la Fase de Ascenso a Primera División. Tampoco pudieron concluir entre las dos primeras las cadetes del Sporting Santo Domingo A, terceras en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad. El Hospital Latorre Sporting A -decimosexto clasificado en el reciente Campeonato de España Infantil Femenino- se ha erigido en el gran dominador del Campeonato Regional de Edad, en el que sólo cedió un set. Tan completa campaña de las féminas del Sporting Santo Domingo la redondean las alevines, subcampeonas en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad.

Y la primera posición en sus respectivos Campeonatos Regionales de Edad es la que han conquistado los alevines y los benjamines del Sporting Río Duero, quienes también serán distinguidos en la Gala del Voleibol de Castilla y León. En la primera temporada en la que el Sporting Santo Domingo y el Río Duero gestionan la cantera masculina de forma conjunta, los cuatro equipos procedentes de este acuerdo se han proclamado campeones de Castilla y León (también han alcanzado el título los infantiles y los cadetes del Río Duero Sporting). Los éxitos de estos cuatro conjuntos los completa el Río Duero Sporting alevín, al que su subcampeonato regional le abrió también las puertas del Campeonato de España, que se desarrollará en Valladolid, del 12 al 14 de junio.