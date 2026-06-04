Celtigravel, un trazado de 350 kilómetros para disfrutar del paisaje y la historia de la provincia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se disputó en El Burgo de Osma la primera prueba Celtigravel de la provincia de Soria. Una prueba deportiva impulsada por la Diputación Provincial de Soria dentro del proyecto Celtiberia, que cuenta con fondos de Recuperación de la Unión Europea. La cita, que contó con 287 participantes, logró el objetivo de divulgar la historia, cultura y valor turístico del sur de la provincia de Soria, especialmente de los yacimientos de Tiermes y Uxama. Aunque la ausencia de Numancia en esta ocasión, permite abrir la puerta a nuevas ediciones de la prueba, la permanencia de circuitos gravel en la provincia asegura que la carrera deja un legado permanente.

No obstante, no hay que olvidar que Celtigravel también es una ruta cicloturista de más de 350 kilómetros diseñada para disfrutar de la historia y los paisajes únicos de la provincia. El itinerario parte del emblemático yacimiento de Numancia, en Garray, y recorre enclaves arqueológicos como Tiermes y Uxama, además de localidades históricas como El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Berlanga de Duero. La ruta también atraviesa parajes naturales de gran belleza, como el Cañón de Lumías y el Cañón del Río Lobos, pasando por Cabrejas del Pinar y aprovechando tramos de la Vía Verde y la calzada romana. La ruta está perfectamente señalizada e incorpora cargadores para bicicletas eléctricas, estaciones de mantenimiento e información a través de QR.

Cabe destacar que esta actuación es la instalación de una nueva red de balizas fabricadas en madera certificada PEFC, bajo criterios de residuo cero, energías renovables y economía circular. La prueba disputada el fin de semana también tuvo en cuenta la sostenibilidad, entregando a cada deportista camiseta de recuerdo de la prueba realizada a partir de material reciclado.

La prueba del fin de semana, que se endureció por el calor para los deportistas de la cita larga, dejó mejor sabor de boca a los corredores de la prueba corta, sirvió también para promocionar estas rutas permanentes y se recordó, que la provincia ya cuenta con más de 3.400 kilómetros de rutas ciclables. Artistas locales con la actuación de Norberto Francisco, los parajes naturales, la gastronomía, el eclipse del 12 de agosto, los principales conjuntos monumentales, y cómo no, los tres yacimientos celtíberos de la provincia: Numancia, Uxama y Tiermes, fueron promocionados durante las más de ocho horas de competición de la cita deportiva, que contó con un 60% de inscritos de 20 provincias de España.