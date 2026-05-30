Velasco y Valdepeñas se imponen al calor en la primera Celtigravel

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma ha sido la sede de la salida y de la meta de la I Celtigravel de la provincia de Soria que ha contado con 287 participantes y dos distancias: Una de 135 kilómetros con victorias para Andrea Velasco (6.42:19) y Óscar Valdepeñas (5.00:07); y otra de 73 kilómetros con triunfo para Celia de Pedro (3.07:59) y Óscar Cámara (2.23:44). En la primera edición de la prueba, se han dado cita corredores de 20 provincias de España, siendo el 60% de la inscripción de ciclistas de fuera de los límites provinciales de Soria.

La jornada, ya de por sí, contaba con recorridos exigentes, con 950 metros de desnivel acumulados en la prueba corta y 2.400 metros de desnivel para la cita larga. No obstante, ha sido el calor, con temperaturas por encima de los 30 grados, lo que más ha castigado a los deportistas. La naturaleza, exuberante en la primavera soriana, ha deleitado a los participantes con su belleza, pero también ha multiplicado el trabajo de adaptación de la organización para preparar la prueba, especialmente de José Luis Gómez Miranda ‘Selu’, alma de la ruta cicloturista.

Dos participantes en un momento del trazado.CELTIGRAVEL SORIA

A las 9 horas se ha llevado a cabo el protocolario corte de cinta, con el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, a la cabeza, junto al representante del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma Luis Cuesta. Además, se ha realizado un homenaje a Joan Pujol, ex ciclista profesional con tres participaciones en el Giro de Italia, dos en el Tour de Francia y seis en la Vuelta a España, entre otros muchos méritos.

Celtigravel, prueba que nace del ambicioso programa Celtiberia Soriana de la Diputación Provincial de Soria, cuenta con financiación de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en este caso busca la promoción turística de los principales yacimientos celtíberos de la provincia como son Tiermes, Uxama y Numancia. En primer lugar, se han realizado rutas gravel permanentes, y, además, se ha organizado esta prueba. En esta ocasión, con un trazado pensado para la promoción de Tiermes y Uxama, así como la parte sur de la provincia de Soria, pasando por emplazamientos como Berlanga de Duero, Gormaz, Caracena y parajes naturales como el cañón del río Talegones, entre otros muchos rincones que no han dejado indiferentes a los corredores.

El calor hizo aún más exigente la prueba.CELTIGRAVEL SORIA

En cuanto a la prueba de 135 kilómetros, el mejor tiempo ha sido el de Óscar Valdepeñas, actual campeón de España máster 40 de gravel. El ciclista del Gobik Factory Team coronaba todos los puntos intermedios con el mejor tiempo, hasta imponerse en meta con 14 minutos de ventaja sobre Héctor Gómez y Miguel Vicente, que decidieron los puestos del podio en el sprint. El mejor soriano sería Saúl Sanz, con una gran quinta plaza.

En la clasificación femenina, Andrea Velasco marcó el mejor tiempo, con una renta muy importante sobre Mude Rodríguez, mientras que Rocío Ibáñez se haría con la tercera plaza del podio después de más de 8 horas de pedaleo.

La prueba corta, a pesar de los 73 kilómetros de trazado y la dureza extrema que la ola de calor había imprimido en los caminos sorianos, se iba a decidir en un vibrante sprint entre Óscar Cámara y Javier Ulloa, decantándose por centésimas para el primero. Cerraría los puestos de honor Axel Sánchez con una gran actuación.

En mujeres, la soriana Celia de Pedro del equipo Soria Ni Te la Imaginas, se imponía con claridad a Nerea Jiménez, mientras que Cristina Pujol lograba meterse en el podio con la tercera plaza.