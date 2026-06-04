Miguel López y Fuencisla Ramos, ganadores del Torneo Foes del Club de Golf Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel López, en la categoría masculina, y Fuencisla Ramos, en la femenina, fueron los ganadores del Torneo FOES 2026, que se disputó este sábado en las instalaciones del Club de Golf Soria con 49 participantes.

En el apartado masculino de Scratch, López totalizó 73 golpes, 1 sobre par, que le valieron para llevarse el triunfo por delante de Mario Rodríguez, segundo con 82, de Enrique Arjol, tercero con 86, y de Ángel Calonge, cuarto con 87. Fuencisla Ramos, por su parte, acumuló 98 golpes.

En hándicap, en la primera categoría masculina el triunfo fue también para Miguel López, s eguido de Saúl Fernández y de Raúl Palacios, mientras que en la segunda categoría los más destacados fueron Ramón Lafuente y Luis Goyenechea, que compartieron la primera plaza por delante de Ricardo de la Orden. Por último, en Hándicap damas la mejor fue Esther Garcés por delante de Piedad González y de Fuencisla Ramos.

El torneo se disputó bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con salida al tiro a las 9.00 horas. La organización estableció una categoría única en damas y dos en caballeros: la 1ª, hasta hándicap 15,0, y la 2ª, a partir de hándicap 15,1. En cuanto a los trofeos, hubo premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías, así como para los campeones Scratch, además de premios especiales al ganador y ganadora del drive más largo y del mejor approach.