El Grupo Herce renueva a Lucas Lorente

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria ha comenzado a definir su plantilla para la temporada 2026-2027 con la confirmación de la continuidad de Lucas Lorente. El colocador soriano se convierte así en la primera renovación anunciada por el club de cara al próximo curso.

Lorente seguirá siendo el encargado de dirigir el juego del conjunto celeste tras una temporada en la que volvió a demostrar su calidad, liderazgo y compromiso con los colores de la entidad. Formado en la cantera soriana y plenamente identificado con el proyecto, el colocador se ha consolidado como una de las referencias del equipo tanto dentro como fuera de la pista.

La continuidad de Lucas supone un importante paso para el Grupo Herce Soria en la construcción de una plantilla que volverá a competir con la máxima ambición en la Superliga. Su experiencia, visión de juego y capacidad para liderar al equipo convierten al soriano en una pieza fundamental sobre la que comenzar a edificar el nuevo proyecto.

Con este primer anuncio, el club inicia la configuración de su plantilla para la próxima temporada, en la que buscará seguir consolidándose entre los equipos más destacados del voleibol nacional.

La renovación de Lucas Lorente supone además una apuesta por la continuidad, el talento de casa y la identidad de un club que sigue mirando al futuro sin renunciar a sus raíces