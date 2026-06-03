Grupo Herce trabaja en los despachos

Imagen de uno de los partidos jugados por el Grupo Herce en el pabellón de Los Pajaritos.MARIO TEJEDOR

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Se cumple un mes y un día desde que Grupo Herce Soria se despidiese de la competición tras su eliminación en el partido de desempate en las semifinales de la Superliga masculina ante CV Melilla. Desde esa fecha, el trabajo se ha centrado en la sede, intentando confeccionar una plantilla competitiva que permita a la escuadra celeste seguir luchando por las posiciones nobles, y tratando de tú a tú a rivales con presupuestos superiores. Precisamente, esa ‘inferioridad’ económica volverá a ser el obstáculo a salvar una temporada más.

El alto rendimiento ofrecido por algunos jugadores da origen a que reciban la llamada de otros clubes dispuestos a ofrecerles mejoras importantes en sus fichas de cara a poder lograr su contratación. Una vez más se vuelve a repetir la historia. Grupo Herce Soria viene sirviendo de trampolín a los jugadores, un motivo por el cual otros también quieren ponerse a las órdenes de un técnico que sabe sacar el máximo rendimiento de los suyos.

De momento, desde el club ya se ha anunciado la marcha de cinco efectivos. El líbero Rodrigo Jiménez, junto a cuatro titulares habituales: el central Joan Domenech, los receptores Omar Hoyos y Viktor Lindberg (lesionado en el último encuentro de liga) y el opuesto Juan Pablo Moreno.

Con contrato en vigor, aunque también se podrían producir nuevos movimientos, se encuentran Azzdin Mimoun, Arnau Masiá, Mikal Kalstad, Alejandro Villalba, Carlos Montero, Bernat Castellá, Diego Miguel y Moisés Rodrigo. Una de las prioridades de la directiva es la renovación del colocador soriano Lucas Lorente, pieza clave en el organigrama de Alberto Toribio.

A nivel deportivo, la Selección Española centra toda la actualidad, ya que inicia este viernes su participación en la Liga Europea 2026,y lo hace ante su afición en Torrejón de Ardoz. Disputará sus dos primeros encuentros del torneo en el Pabellón Jorge Garbajosa de la localidad madrileña. El primer rival será Suiza (viernes, 19.30 horas), actual número 31 del ranking mundial, con jugadores de gran proyección en los que incluso se han fijado varios clubes de la Superliga masculina de cara a un futuro.

Tras la jornada inaugural, España descansará el sábado, día en el que se enfrentarán Suiza y Bosnia y Herzegovina, en un partido programado para las 18.00 horas. La participación de los dirigidos por Hubert Henno en este primer fin de semana concluirá el domingo a las 18.00 horas, cuando se medirán a Bosnia y Herzegovina.

Por su parte, del 11 al 14 de junio en Mioveni (Rumanía) España jugará ante Azerbaiyán y la selección anfitriona; mientras que del 18 al 21 de junio en Tbilisi (Georgia) lo hará frente a Georgia y República Checa. En caso de entrar entre los cuatro mejores de la fase regular, la selección preparará la fase final, con semifinales previstas entre finales de junio y comienzos de julio, y finales programadas para el 12 de julio.

En la convocatoria nacional se encuentra el soriano Adrián Olalla. Todo apunta a que el receptor tras su aventura en Bélgica, militando en el Haasrode Leuven, regrese al voleibol español. Su destino podría ser el madrileño CV Leganés.