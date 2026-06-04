El BM Soria incorpora al joven lateral izquierdo, Jaime Suárez

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria ha anunciado su quinto fichaje para la próxima temporada en Primera División. Se trata del joven lateral izquierdo procedente del BM Alcobendas, Jaime González, jugador que ha llamado la atención del cuerpo técnico amarillo durante esta temporada en División de Honor Plata.

La nueva incorporación de los amarillos tiene 19 años y mide 187 centímetros. En sus primeras declaraciones como jugador del equipo soriano ha mostrado su satisfacción y predisposición para "luchar por los objetivos del club".

Jaime Suárez es el quinto fichaje del BM Soria tras las incorporaciones de Manu Lafuente, Unax Santamaría, Lucas Lozano y Álvaro Arriaga. A estos fichajes hay que añadir las seis renovaciones efectuadas, la última de ellas la de Luis Gavilanes, también lateral izquierdo.